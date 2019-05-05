تونس: القتلى الارهابيون من أخطر العناصر في جند الخلافة الموالي لـ"داعش"

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (د ب أ):

قالت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأحد إن العناصر ارهابية الثلاثة الذين جرى تصفيتهم في ولاية سيدي بوزيد ليل السبت يتبعون لكتيبة جند الخلافة الموالية لتنظيم "داعش" المتطرف.

وأوضحت الوزارة أن القتلى يعدون من أخطر العناصر الارهابية الناشطة بكتيبة جند الخلافة الموالية لتنظيم داعش المتطرف.

وقتل الارهابيون في عملية أمنية استباقية ليل السبت بمنطقة سيدي علي بن عون التابعة لولاية سيدي بوزيد وهم حاتم بن العيد البسدوري 40 عاما ومحمد بن إبراهيم البسدوري 35 عاما ومنتصر بن خريف الغزلاني 31 عاما.

Advertisements

كما أعلنت الداخلية عن ضبط ثلاث قطع سلاح وكمية من الذخيرة والمتفجرات وحزامين ناسفين.

وتقوم وحدات عسكرية وأمنية بعمليات تمشيط مستمرة في المناطق الغربية القريبة من الحدود الجزائرية حيث يتحصن مسلحون موالون لداعش وتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي لكن نشاطهم انحسر بشكل كبير مع تصفية العديد من القياديين في عمليات أمنية.

وكانت الداخلية أعلنت عن إحباطها لمخطط ارهابي كان يجري التحضير له خلال شهر رمضان أثناء التحقيق مع عنصر ارهابي تم توقيفه في جبل الشعانبي الاربعاء الماضي.