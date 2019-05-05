محافظ القليوبية: توريد 30 ألف طن قمح إلى الصوامع حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، توريد 30 ألف و210 أطنان و51 كيلو قمح، على مدى 20 يوما منذ انطلاق موسم الحصاد في منتصف شهر أبريل الماضي، لصوامع مسطرد وبنها وبنكر الهدى بشبرا الخيمة.

وأضاف محافظ القليوبية، في بيان له اليوم، إنه جري تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة وأمين الشونة، لوزن الأقماح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمزارعين.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه جري رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة لتصل إلى 212 ألف طن، بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة التي تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن.