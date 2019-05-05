المركزي يعلن مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد: أعلن البنك المركزي في بيان اليوم الأحد، مواعيد العمل الرسمية للبنوك خلال شهر رمضان المبارك. وقال البنك إن البنوك ستفتح أبوابها للجمهور خلال شهر رمضان من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر يوميا. بينما تبدأ مواعيد العمل لموظفي البنوك من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة الثانية بعد الظهر، وفقا لبيان المركزي.

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