البابا فرنسيس يحث البلغاريين على فتح بيوتهم أمام المهاجرين

حث البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، البلغاريين على أن يفتحوا قلوبهم وبيوتهم للمهاجرين، منوها بضرورة الفهم الجيد للأسباب التى تدفع المهاجرين لترك أوطانهم الأصلية.

وقال البابا فرنسيس - لمسئولين حكوميين بالقصر الرئاسي في العاصمة البلغارية صوفيا، عقب وصوله اليوم للبلاد

في زيارة تستغرق يومين حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية - "إلى جميع البلغاريين الذين على دراية بمأساة الهجرة، أريد أن أقول بكل احترام: لا تغمضوا أعينكم،ولا تغلقوا قلوبكم أو أيديكم أمام من يطرق بابكم".وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه من المتوقع أن يزور البابا فرنسيس، غدا الاثنين، مركزا للاجئين بضواحي العاصمة صوفيا.يذكر أن بلغاريا - أفقر دول الاتحاد الأوروبي - تتخذ موقفا متشددا ضد المهاجرين، في الوقت الذي يحث فيه البابا دول أوروبا على فتح أذرعها وقلوبها للاجئين.