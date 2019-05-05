مفتي فلسطين يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي بغزة

أدان الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك، جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال المفتي في تصريح اليوم الأحد إن "هذا العدوان لا يعبر إلا عن بربرية الاحتلال وعنصريته وغطرسته، وهو جريمة أخرى تضاف إلى سجل جرائم قوات الاحتلال المعادية للقيم الدينية
وأضاف "أننا في الوقت الذي ندين فيه هذا العدوان،
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