مفتي فلسطين يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي بغزة

أدان الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك، جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال المفتي في تصريح اليوم الأحد إن "هذا العدوان لا يعبر إلا عن بربرية الاحتلال وعنصريته وغطرسته، وهو جريمة أخرى تضاف إلى سجل جرائم قوات الاحتلال المعادية للقيم الدينية

والإنسانية، وتأتي ضمن مسلسل القمع والإجرام، الذي تقوم به سلطات الاحتلال ضد الشعب والإنسانية جمعاء، ما يعري الوجه الحقيقي للمحتل، المستخف بدماء أبناء الشعب، غير آبه بالقوانين والأعراف الدولية ولا القيم الدينية والإنسانية".وأضاف "أننا في الوقت الذي ندين فيه هذا العدوان،ونحمل سلطات الاحتلال عواقبه، نطالب الأمتين العربية والإسلامية بخاصة، والعالم بأسره، ومجلس الأمن والأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف هذا العدوان على أبناء غزة الأبرياء، والوقوف في وجه الآلة العسكرية الإسرائيلية التي تمارس القتل والدمار والخراب، ووضع حد لهذه التصرفات الإجرامية، وإزالة الحصار الخانق نهائيا عن أهلنا في غزة، واتخاذ القرارات العملية لدرء الموت المحقق الذي يطوف فوق رؤوس المدنيين العزل، إلا من إيمانهم بالله الواحد القهار".