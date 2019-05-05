ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "فاني" بالهند إلى 16 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "فاني"، الذي ضرب ولاية "أوديشا" شرقي الهند، إلى 16 قتيلا على الأقل.
وذكرت المصادر، اليوم الأحد، أنه من المقرر أن يتفقد
القرى التي دمرت.
يذكر أن إعصار "فاني" يعد الأقوى في الهند منذ 5 سنوات، فيما تشهد منطقة خليج البنغال موسم الأعاصير المدارية في الفترة ما بين شهر أبريل وحتى ديسمبر من كل عام.
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