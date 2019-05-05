محكمة كويتية تخلي سبيل المتهمة الروسية في قضية الاختلاسات

أخلت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الأحد سبيل بعض المتهمين بقضية اختلاسات في شركة "KGL"، من بينهم المواطنة الروسية التي طالبت موسكو بإخلاء سبيلها، وأرجأت الدعوى إلى التاسع من يونيو المقبل للمرافعة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم الثالث سعيد دشتي، والرابعة الروسية لازاريفا ماريا، بكفالة 20
كانت محكمة الجنايات الكويتية، قد قضت في مايو العام الماضي بإدانة
وقد تناولت المباحثات الرسمية لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في الكويت في شهر مارس الماضي ، موضوع إخلاء سبيل الروسية المشار إليها.
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