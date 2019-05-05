بالفيديو.. أشرف صبحي: استضافة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019 تحدٍ كبير

استعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التطوير في الاستادات استعدادًا لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019.

كشف "صبحي"، خلال كلمته في حفل افتتاح المشروعات التنموية الجديدة بوسط سيناء والإسماعيلية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تم إنشاء أول مضمار دراجات باستاد

القاهرة، وسيتم الانتهاء منه بشكل كامل في سبتمبر المقبل، استعدادًا لاستضافة بطولة العالم للدراجات 2020، للمرة الأولى، في الشرق الأوسط، كما ستقام بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 في مصر.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي يفتتح، اليوم الأحد، 12 مشروعًا تنمويًا، بينها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة، وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وكوبري سرابيوم العائم بالإسماعيلية، وكوبري الشهيد أحمد عمر شبراوي بمنطقة الشط بالسويس.

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