بالفيديو.. وزير الشباب: تقنية جديدة في ستاد القاهرة استعدادًا لأمم أفريقيا

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن استضافة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019 كان تحديا كبيرا.

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها في حفل افتتاح الرئيس السيسي للمشروعات التنموية والقومية بوسط سيناء والإسماعيلية، إن مصر تستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الخامسة، وهي ثالث أكبر بطولة لكرة القدم على مستوى العالم، وهذا يؤكد ريادتنا في

مجال الرياضة ، وأن مصر بلد الأمن والأمان.واستكمل: الاستعداد في 3 أشهر انطلاقا من إعلان تنظيم البطولة، يعتبر إنجازا حقيقيا، وتم عمل نظام حوكمي جديد ومجموعة عمل لضمان الاستمرار بمنتهى الشفافية.

وأشار إلى أن حفل القرعة تم بشكل أسطوري، وحقق أعلى نسب مشاهدة مليار 250

مليون مشاهدة، وتوقع أن تحقق بطولة كأس الأمم أعلى مشاهدة بمقدار 2.1 مليار مشاهدة على مستوى مختلف دول العالم.وأكد صبحي استمرار الدوري المصري رغم العمل الجاد والمستمر في تطوير المنشآت، لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019.وكشف عن تقنية جديدة في ستاد القاهرة، وهي الدمج بين النجيل الطبيعي والصناعي في ستاد القاهرة، وفي باقي الاستادات جاري تطوير نظام الري وشبكات الصرف، والكراسي والشكل العام وللاستادات، بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية.

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