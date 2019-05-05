اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الهندية والباكستانية بإقليم "كشمير" المتنازع عليه

أعلن مسئول بارز بوزارة الدفاع الهندية اليوم الأحد اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات بلاده والقوات الباكستانية عند خط المراقبة بمنطقة "بونش" في ولاية "جامو وكشمير، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الليفتنانت كولونيل

ديفندر أناند إنه في حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد قامت القوات الباكستانية بقصف وإطلاق نار في قطاعي "كريشنا جاتي" و"كيرني" ، مما دفع القوات الهنديةإلى الرد بالشكل المناسب.يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ، ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".