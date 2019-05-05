روسيا ترصد 6 خروقات لوقف العمليات العسكرية بسوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية خرقين اثنين لنظام وقف العمليات العسكرية في حماة، في حين رصد الجانب التركي 4 خروقات، 2 في حلب و2 في حماة خلال الأربع وعشرين ساعة

الماضية؛ وذلك وفقا لما أفادت به وزارة الدفاع الروسي في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا.وأضاف المركز- وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأحد، أنه خلال الأربع وعشرين ساعةالماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا، مشيرا إلى أنه لم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.