الاستخبارات العراقية: ضبط عنصر من داعش وعبوات ناسفة في الأنبار

ألقت قوات مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الأحد القبض على عنصر من تنظيم داعش الإرهابي، وضبطت عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من الأنبار.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية - "إنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة، تمكنت قوات مديرية

الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة "10"، وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة "40"، من القبض على أحد الإرهابيين- الذين كانوا يعملون كعناصر أمنية لتنظيم داعش الإرهابي في قضاء الفلوجة- الذين ساهموا بإيصال معلومات عن تحركات قطاعاتها العسكرية،والمتعاونين معها أثناء معارك التحرير، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".وأضافت المديرية أن "قوات لواء المشاة "39" الفرقة "10" تمكنت أيضا من الوصول إلى مخبأ للعبوات الناسفة يضم 9 عبوات متطورة بمنطقة الحريجة في وادي الثرثار بالأنبار، وهي من مخلفات داعش الإرهابي"، لافتة إلى أن "قوات هندسة الفرقة تكفلت بتدميرها في موقع الإتلاف المخصص لذلك".