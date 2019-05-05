الجيش الأفغاني: مسلحو طالبان يتكبدون خسائر فادحة في اشتباكات مع الأمن

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم الأحد، أن مسلحي حركة طالبان تكبدوا خسائر فادحة في اشتباكات جرت مع القوات المسلحة الأفغانية في مقاطعة زابل بجنوب البلاد، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال فيلق أتال 205 التابع للجيش الأفغاني في بيان له "إن القوات المسلحة اشتبكت مع مسلحي طالبان في مناطق شينكاي وأرغنداب ودايتشوبان بإقليم زابل، مما أسفر عن مقتل 17 مسلحا
ولم يكشف الجيش الأفغاني عن مزيد من المعلومات بشأن الخسائر المحتملة في القوات المسلحة نتيجة الاشتباكات، كما لم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة بمن فيهم طالبان على هذه الأنباء حتى الآن.
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