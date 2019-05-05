الأردن يدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة فوراً

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوراً واحترام القانون الدولي الإنساني"، وحذرت من تبعات التصعيد ضد القطاع المحاصر.

وشددت الوزارة، في بيان، على أن "العنف لن يؤدي إلا إلى المزيد من التوتر والمعاناة"، وطالبت بوقفه وتحقيق التهدئة. وأكدت دعمها للجهود التي تبذلها مصر والأمم المتحدة لتحقيق ذلك.

وأكدت الوزارة على "ضرورة وقف كل العمليات العسكرية المدانة والمرفوضة ضد القطاع الذي يعاني أهله أزمة إنسانية وحياتية لا يمكن القبول بها جراء الحصار الجائر والعقوبات الجماعية التي تفرضها إسرائيل، في خرق للقانون الدولي".

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وقالت الوزارة إن "استمرار غياب آفاق السلام واستمرار الاحتلال وتكريس الحصار على غزة يشكلان التهديد الأكبر للأمن والاستقرار في المنطقة".

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ودعت، وفقاً لما نقلته صحيفة "الغد" على موقعها الإلكتروني، المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل فوري لوقف دوامة العنف وتحقيق التهدئة وتحقيق الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق وإيجاد آفاق حقيقية لحل الصراع على أساس حل الدولتين.