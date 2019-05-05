كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بصاروخ موجه على حدود قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، باستهداف آلية عسكرية إسرائيلية بصاروخ موجه على حدود قطاع غزة.

وسبق أن أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن العمليات العسكرية في القطاع ستتواصل طالما تطلق صواريخ منه على إسرائيل.

وجاء ذلك على خلفية جولة جديدة من التصعيد حول غزة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين من الطرفين، وذلك بعد حادثة قتل فيها أربعة فلسطينيين وأصيب عسكريان إسرائيليان.