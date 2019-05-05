كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق صفارات الإنذار في مدن إسرائيلية.. وأنباء عن سقوط جرحى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت صفارات الإنذار في مدن إسرائية قريبة من قطاع غزة، بعد سقوط قذائف على تلك المدن.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع إصابات في عسقلان بعد تعرضها لقصف صاروخي.

Advertisements

وانطلقت صافرات الإنذار في ديمونا الإسرائيلية، وراحوفوت التي تبعد عن غزة حوالي 60 كم، كما دوت صافرات الإنذار في عسقلان وبئر السبع وكريات جات وأسدود.

ويرتفع بذلك عدد القتلى الفلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي على القطاع منذ صباح أمس السبت وحتى اليوم، إلى 7 قتلى، من بينهم طفلة رضيعة ووالدتها الحامل، بالإضافة إلى إصابة نحو 50 شخصا آخرين.

