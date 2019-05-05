كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا تتهم رجل أمريكي بقتل صاحب متجر أزياء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

السلطات الإيطالية تتهم مواطنًا أمريكيًا يبلغ من العمر 22 عامًا، بقتل مالك متجر أزياء إيطالي يبلغ من العمر 74 عامًا، في مدينة فيتربو القريبة من روما.

وألقت الشرطة، القبض على مايكل آرون بانج، يوم أمس السبت، وقالت، إنه قتل صاحب المتجر بضربه بكرسي. وتم العثور على جثة نورفيو فيديلي داخل متجره يوم الجمعة.

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وقالت الشرطة، إن "بانج" هو مصمم جرافيك من كانساس سيتي، الذي وصل إلى إيطاليا منذ حوالي شهرين.

وأضافت، أنه غير ملابسه بعد قتل "فيديلي"، وأخذ محفظة الرجل، وأنه حضر إلى المتجر مرتين في السابق سعيًا لشراء ملابس مصممة، ولكن تم رفض بطاقة الائتمان الخاصة به.

وأكدت الشرطة، أنها عثرت على محفظة "فيديلي" المسروقة وأدلة أخرى تربط "بانج" بالقتل في غرفة استأجرها في بلدة بالقرب من فيتربو.