كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيش كوريا الجنوبية: "الشمالية" اختبرت سلاحا توجيهيا تكتيكيا جديدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جيش كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت "سلاحًا توجيهيًا تكتيكيًا جديدًا" خلال تدريبات إطلاق حية، يوم أمس السبت، لكنه لم يؤكد ما إذا كان صاروخا باليستيًا.

وجاء بيان رؤساء الأركان المشتركة في سيول، اليوم الأحد، بعد أن أظهرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، الزعيم كيم جونج أون يراقب تدريبات على قاذفات صواريخ طويلة المدى وما بدا أنه صاروخ قصير المدى أطلق من مركبة إطلاق.

كما قال بيان رؤساء الأركان المشتركة في سيول، إن الشمال أطلق أيضًا 240 قاذفة صواريخ متعددة المليمترات و 300 مليمتر من موقع بالقرب من بلدة وونسان الساحلية الشرقية، وأن مقذوفات مختلفة طارت من 70 إلى 240 كيلومتراً (44 إلى 149 ميلاً) قبل أن تسقط في البحر.