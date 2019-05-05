كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحشد الشعبي والقوات الأمنية يطلقان عملية لملاحقة فلول "داعش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت القوات الأمنية العراقية بمشاركة قوات الحشد الشعبي، اليوم الأحد، عملية أمنية من ثلاثة محاور لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في صحراء صلاح الدين.

ونقل موقع "الحشد الشعبي"، أن "قطعات الحشد الشعبي والقوات الأمنية بمساندة طيران الجيش انطلقت بعملية أمنية من ثلاثة محاور لملاحقة فلول "داعش" في صحراء صلاح الدين"، لافتا إلى أن "العملية تهدف إلى تفتيش الصحراء لتأمينها بالكامل من خلايا التنظيم الإجرامي".

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وأعلن العراق تحرير أراضيه من تنظيم "داعش"، وإعادة إعمار المناطق المحررة.

لكن القوات العراقية تواصل عمليات تفتيش ومداهمات لضمان تطهير المنطقة، والقضاء على فلول "داعش"، خاصة على الحدود العراقية ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود.