كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيسة وزراء بريطانيا للعماليين: دعونا نبرم اتفاقا حول بريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إن حكومتها المحافظة وحزب العمال المعارض يجب عليهما التوصل إلى اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لإنهاء أشهر من الجمود السياسي بسبب عملية الخروج.

وأخبرت "ماي" زعيم حزب العمل جيريمي كوربين: "دعونا نتوصل إلى اتفاق"، حسب صحيفة "ميل أون صنداي"

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وأضافت، أن الحل الوسط بين الأحزاب لم يكن خيارها الأول، لكن "علينا إيجاد طريقة لكسر الجمود".

واعتبرت "ماي"، أن الضربة التي تلقاها الحزبين في الانتخابات المحلية الأسبوع الماضي، عززت ضرورة إيجاد اتفاق خروج من الاتحاد الأوروبي يحظى بقبول غالبية النواب، حتى ولو رفضه عدد كبير من نواب حزبها.

المحافظون يائسون للمضي قدمًا بعد خسارة مئات المناصب في الانتخابات المحلية الأسبوع الماضي. وتكبد حزب العمل خسائر أيضًا حيث عاقب الناخبون كلا الحزبين الرئيسيين بسبب مأزق خروج بريطانيا.