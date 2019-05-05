كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: الهند تشكو من مضايقة الدبلوماسيين الباكستانيين بشأن حجاج السيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "ذا واير" الهندية، أن الهند أرسلت مسعى لباكستان في أواخر أبريل، بعد أن زُعم أن اثنين من دبلوماسيي نيودلهي حُبسوا وفتشوا وهُددوا في ضريح السيخ، يدعى غوردوارا، بالقرب من لاهور.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، أعربت نيودلهي أيضًا عن قلقها بشأن المفوضية العليا في العاصمة الباكستانية.

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وقالت التقارير، إن الحادث وقع في 17 أبريل، عندما كان الاثنان في "غوردوارا ساشا سأودا ساوهيب"، في فاروق آباد في مهام قنصلية، حيث قدموا المساعدة للحجاج السيخ من الهند.

وأفادت مصادر، أن 15 من عملاء المخابرات الباكستانية اعتقلوا الدبلوماسيين وفحصوا حقائبهم واستجوبوا الهنود، واحتجزوهم في غرفة في غوردوارا لمدة 20 دقيقة واستفسروا عن عملهم في المفوضية العليا الهندية في إسلام أباد. وأنه بعد إطلاق سراحهم، منع الباكستانيون أيضًا الممثلين الهنود من زيارة المنطقة أو التحدث إلى الحجاج.

وذكرت المصادر، أنه طُلب منهم عدم دخول الضريح مرة أخرى. وبحسب صحيفة "ذاواير"، واجه الدبلوماسيون الهنود مضايقات هناك في نوفمبر الماضي عندما تم منعهم من مقابلة الحجاج في "غوردوارا ساشا سأودا ساوهيب".