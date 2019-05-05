كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قانون أمريكي جديد يمنع بيع طائرات F-35 لتركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مشرعون رئيسيون في الكونجرس الأمريكي عن مشروع قانون يمنع بيع الطائرة الحربية من طراز F-35 إلى تركيا إذا اشترت أنقرة نظام الصواريخ الروسية أرض S-400.

مشروع القانون أصد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من السناتور جيمس لانكفورد، آر كان، وآخرين، ويطلق عليه "قانون حماية سماء الناتو لعام 2019."

وقال جارامندي في بيان "تشغيل الطائرة S-400 إلى جانب الطائرة F-35 من شأنه أن يعرض الطائرة وتكنولوجيا حساسة لها، ويؤثر على إمكانية التشغيل البيني بين حلفاء الناتو، والأهم من ذلك أنه يشكل خطرًا خطيرًا على دفاعنا وأمننا المشتركين، نوجه رسالة قوية ومهمة لتركيا - المضي قدمًا مع S-400 أمر غير مقبول ولن يتم التسامح معه ".

جاء مشروع قانون مجلس النواب بعد أيام من مناقشة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراحًا تركيًا بتشكيل لجنة مشتركة بشأن خطط تركيا لشراء S-400.

ويقول بيان من مكتب أردوغان إن الزعيمين أجريا محادثة هاتفية يوم الاثنين ناقشا خلالها أيضا مكافحة الإرهاب والجهود المبذولة لزيادة التجارة.