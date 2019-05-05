كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال الأطباء الأتراك في تركيا بسبب انتقادهم الهجوم على سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال سيموش جوكالب، أحد المدانين، إنهم حكم عليهم بالسجن لمدة 20 شهرًا بسبب "التحريض على الكراهية والعداء".
كان الـ 11 قد شكلوا اللجنة المركزية للجمعية الطبية التركية (TTB) عندما أصدرت بيانًا في يناير 2018 قائلًا "الحرب هي مشكلة من صنع الإنسان" ردًا على الهجوم التركي في جيب عفرين الغربي في سوريا.
وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ذلك الوقت المجموعة واصفا إياها بأنها "عصابة من العبيد غير المفكرين".
وقالت الجمعية في بيان إن أحد الأعضاء، هاند أربات، حُكم عليه بالسجن لمدة 19 شهرًا بسبب "دعاية إرهابية" بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتضم الجمعية أكثر من 83000 عضو يمثلون 80 بالمائة من أطباء تركيا، وخمسة من المدانين لا يزالون في مجلسها المركزي.