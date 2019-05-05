كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفجار يعقبه هجوم مسلح يستهدف مجمعا للشرطة شمالي أفغانستان (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع انفجار أعقبه هجوم مسلح، اليوم الأحد، بمجمع للشرطة الأفغانية شمالي البلاد، وتبنت حركة طالبان الهجوم.

وبحسب قناة "طلوع" الأفغانية، وقع انفجار قبل أن تشن مجموعة مسلحة هجوما على مجمع قيادة الشرطة في مدينة بول خمري مركز ولاية بغلان، والمعارك ما تزال جارية.

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وتبنت حركة طالبان، الهجوما الانتحاري بعربة مفخخة على مجمع لقيادة الشرطة بشمالي أفغانستان، بحسب ما نقله الإعلام.

ونقلت صحيفة "اطلاعات روز" الأفغانية عن بيان للحركة، أن "انتحارياً فجر مدرعة هامفي مفخخة في المبنى".