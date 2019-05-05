كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: مصر تستخدم "الهولوجرام" لأول مرة لعرض مقتنيات توت عنخ آمون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم الحكومة استخدام تقنية الهولوجرام للمرة الأولى لعرض كنوز الملك توت عنخ آمون أمام الزائرين، وذلك داخل قاعتين على مساحة 7 آلاف متر مربع بالمتحف المصري الكبير، وفقا لما جاء في تقرير لموقع عرب نيوز.

وتسمح عروض الهولوجرام للزائرين بمشاهدة المئات من القطع الأثرية الخاصة بتوت عنخ آمون، ومن أشهرها القناع الذهبي الشهير على مستوى العالم.

وأشار التقرير إلى أن العديد من تلك القطع الأثرية، والتي توضح الكيفية التي كان يعيش بها توت عنخ آمون، لم تعرض من قبل للجمهور.