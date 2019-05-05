كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توجيه اتهامات إضافية لقاتل النساء بقبرص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر محقق في الشرطة القبرصية، أن رجلاً اعترف بقتل سبع نساء وفتيات أجانب في الجزيرة، يجري التحقيق معه بتهم إضافية لاغتصاب امرأة أجنبية كان قد صورها كنموذج.

وقال رئيس إدارة التحقيقات الجنائية، نيوفيتوس شايلوس، لإحدى محاكم نيقوسيا، اليوم الأحد، إن المشتبه به اغتصب المرأة في سيارته على مشارف نيقوسيا في أوائل العام 2017 عندما التقطها لإعطائها الصور المفترضة.

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وأضاف "شايلوس"، أن قائد الجيش البالغ من العمر 35 عامًا قام بتصوير الاغتصاب على هاتفه المحمول.

وكانت المرأة، وهي مواطنة أجنبية يبلغ من العمر 19 عامًا، قد اتصلت بزوجة المشتبه به في ذلك الوقت وأخبرتها بما حدث.

ومددت المحكمة اعتقال المشتبه به لمدة ثمانية أيام أخرى.