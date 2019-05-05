غاريث بايل ومودريتش أبرز الغائبين عن مباراة الريال وفياريال وفينسيوس يعود

استبعد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، إمس السبت الجناح الويلزي غاريث بيل من قائمة الفريق لمواجهة فياريال اليوم الأحد على ملعب (سانتياغو برنابيو) ضمن الجولة الـ36 لليغا، بينما عاد البرازيلي الواعد فينيسيوس جونيور بعد غياب بسبب الإصاب

ولم يكن غياب بيل هو الوحيد البارز عن قائمة الميرينغي، بل إن الكرواتي لوكا مودريتش ولاعب الوسط الشاب داني ثيبايوس سيغيبان أيضا عن اللقاء لأسباب فنية.

في المقابل، استعاد زيدان خدمات البرازيلي الواعد فينيسيوس جونيور العائد بعد غياب طويل للإصابة منذ ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام أياكس الهولندي في 5 مارس الماضي.

قائمة غيابات الفريق الملكي ستضم أيضا الثلاثي المصاب كريم بنزيمه وسرخيو راموس وألفارو أودريوزولا.

وجاءت القائمة الكاملة على النحو التالي: كيلور نافاس وتيبو كورتوا ولوكا زيدان وداني كارباخال وخيسوس فاييخو وناتشو فرنانديز ومارسيلو وسرخيو ريغيلون وتوني كروس وكاسيميرو وفيدي فالفيردي وماركوس يورنتي وماركو أسينسيو وبرايهم دياز وإيسكو الاركون وماريانو دياز ولوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور