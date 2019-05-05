جدل في إيطاليا.. منع مغربية محجبة من دخول صالة الرياضة!

تعرضت مغربية في إيطاليا، منذ أزيد من 20 سنة، لواقعة عنصرية، نهاية الأسبوع الجاري، بعدما تم منعها من ولوج قاعة خاصة بالألعاب الرياضية، لأنها محجبة.

وكشف مجلس إدارة مدينة ميلاندولا الإيطالية أن الشابة، البالغة من العمر 28 سنة، تحمل الجنسية الإيطالية منذ 3 سنوات، تقدمت بشكاية إلى عمدة المدينة، حكت فيها تفاصيل ما وقع لها.

وجاء في رسالة الفتاة، حسب ما نقلته صحيفة “The Guardian” البريطانية، أنه “تم رفض عضويتي لأنني لا أرتدي ملابس رياضية على الطريقة الغربية”.

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وبعد الرفض، طلبت الشابة من صاحب الجيم توضيحا، وجوابه كان صادما، بعدما وصفها بـ”باتمان” في إشارة منه إلى الحجاب، الذي يغطي رأسي”، مؤكدا أنه يضع قوانينه الخاصة في محله.

وأضافت الشابة المغربية في رسالتها: “أنا أعرف القانون والدستور ومبادئه ولا يوجد مبرر لما حدث لي”.

وأعربت بلدية ميراندولا عن تضامنها مع الشابة، وأدانت الواقعة، وقابلها مجلس المدينة بالفعل، ووعدها بتقديم الدعم لاتخاذ أي إجراء قانوني ضد صاحب صالة الألعاب الرياضية.