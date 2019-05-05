اختتام حملة "كن عونا" لدعم مرضى السرطان بوادي حضرموت

اختتم فريق سفراء العطاء بمنطقة الحوطة بالتعاون مع مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان فرع الوادي والصحراء تحت أشراف فريق الوحدة الرياضي بمنطقة الحوطة بمديرية شبام فعاليات وأنشطة ( حملة كن عوناً ) لدعم مرضى السرطان بوادي وصحراء حضرموت التي أنطلقت في فبراير الماضي حتى ابريل 2019 م.

وشهدت الحملة عدداً من الفعاليات المختلفة خلال الفترة من خلال تنفيذ عدد من الانشطة المختلفة منها حملة جمع التبرعات عبر الظروف في نهائي بطولة كرة التي نظمها فريق الوحدة بملعب الاتفاق بالحوطة وحملة توزيع الظروف على المحلات التجارية وأخرى على عدد من الجهات الخاصة , كما نفذ فريق العطاء عدد من الملصقات والبنرات التوعوية والمساندة لمرضى السرطان في عدد من الأماكن بمنطقة الحوطة وعدد من الفعاليات التوعوية للنساء.

حيث قام أعضاء فريق سفراء العطاء الخيري في ختام الحملة بزيارة إلى مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان فرع الوادي والصحراء حيث بسيئون حيث كان في أستقبالهم رئيس المؤسسة الشيخ صالح بن عبدالله باجرش ومدير البرامج والمشاريع بالفرع محمد مصطفى بامخرمة حيث تحدث الاخ شوقي منصور مفتاح من فريق الوحدة عن أنشطة وفعاليات الحملة والتي نفذها فريق سفراء تحت اشراف فريق الوحدة من خلال عدد من الانشطة لدعم ومساندة هؤلاء المرضى مادياً ومعنوياً والوقوف معهم.

حيث أشاد رئيس المؤسسة الشيخ صالح باجرش بجهود كل الفرق التطوعية في الوقوف إلى جانب مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان بالوادي والصحراء في مساندة ودعم مرضى السرطان بالوادي والصحراءًً.

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مباركاً لجهود الشباب في هذه الحملة من خلال مساندة هؤلاء الفئة من المرضى.

هذا قام أعضاء فريق سفراء العطاء التطوعي وفريق الوحدة الرياضي بالحوطة مع مدير المشاريع والبرامج بمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان فرع الوادي والصحراء محمد مصطفى بامخرمة بزيارة عدد من مرضى السرطان بالمركز الوطني لعلاج الاورام بالوادي والصحراء وتقديم لهم عدد من الهدايا البسيطة.

حيث التقاء الفريق بمدير المركز الدكتور هشام بن سميط الذي أشاد بالدور الايجابي الذي يمثله المجتمع من خلال وقوفهم مع مرضى السرطان عبر الحملات المختلفة التي ينفذها هؤلاء الفرق التطوعية , مؤكداً على أن مرضى السرطان بحاجة لوقفة الجميع مع هؤلاء الفئة من المرضى.

حضر اللقاء عبدالعزيز بن جوبح رئيس فريق سفراء العطاء الخيري بمنطقة الحوطة وعدد من أعضاء الفريق.