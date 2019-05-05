شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يرأس الاجتماع الدوري الثالث للمكتب التنفيذي لعام 2019 والان مع التفاصيل

ترأس محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم الاجتماع الدوري الثالث للمكتب التنفيذي لعام 2019م، لمناقشة تقرير الإنجاز السنوي للمؤسسة العامة للكهرباء لعام 2018م، واستعداد المؤسسة لمواجهة احتياجات الصيف القادم، وتقريرا عن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ومستوى تنفيذ المشاريع وتعزيز قدراتها التموينية لتغطية احتياجات المحافظة من المياة، وتقريرا عن نشاط غرفة تجارة وصناعة حضرموت ومدى استعداد القطاع الخاص لتموينات شهر رمضان المبارك، وتقرير عن نشاط مكتب وزارة الصناعة والتجارة وتقييم تجربة توزيع المواد الغذائية الأساسية المدعومة، والتعريف بقرار مجلس الأمن رقم (1325) المرأة والأمن والسلام.

وفي مستهل الإجتماع تحدث محافظ حضرموت بكلمة رفع خلالها التهاني والتبريكات لفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء معين عبدالملك وكافة أبناء الوطن بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

واشار محافظ حضرموت إلى أن الإدرات الحكومية تقع عليها مهام كبرى وعظيمة خلال شهر رمضان ولابد أن تتضاعف جهودها خلال ليالي وأيام الشهر الكريم وأن يلتزم الموظفين والعاملين بها بالدوام خصوصا الإدارات ذات الطابع الخدمي، والتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية لحل أي إشكالية.

واستعرض مدير عام كهرباء منطقة ساحل حضرموت المهندس مازن عبدالحكيم بن مخاشن، تقريرا قدم خلاله شرحا عن وضع محطة الريان المركزية الحكومية ومحطات شركات شراء الطاقة، والجوانب الإدارية والمالية، وجهود صيانة الشبكات.

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قدم بعد ذلك المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس وهيب غانم، تطرق خلاله إلى إنتاجية المياه لعام 2018م التي بلغت (30,544,861م3)، كما قدم التقرير عدد من القرارات والتوصيات منها، رفد المؤسسة بمعدات وآليات للتخفيض من الايجارات، والبحث عن اعتماد دراسات ومشاريع مياه وصرف صحي للمناطق الجديدة (جول مسحه، بويش، روكب)، واعتماد تشطيب مبنى الإدارة العامة بمبلغ (250,000) دولار امريكي.

استعرض بعد ذلك مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بساحل حضرموت خالد عوض غانم تقرير عن المكتب خلال العام 2018م، حيث تم تقييد واشهار 950 نشاطا تجاريا جديدا، وتجديد السجلات التجارية لعدد 217 نشاط تجاري، والغاء 4 سجلا تجاريا بناء على طلب اصحابها، وإضافة أنشطة جديدة لعدد 139 سجلا تجاريا.

جرى بعد ذلك تقديم تقرير تقييمي لعام 2018م لغرفة تجارة وصناعة حضرموت، تطرق لحركة الصادرات خلال العام 2018م، والحالة التموينية واستعدادات القطاع الخاص لتموينات شهر رمضان المبارك، والصعوبات والمعوقات التي تواجه رجال المال والأعمال والمستثمرين.

كما قدم المحامي نجيب خنبش تعريفا بقرار مجلس الأمن رقم (1325) المرأة والأمن والسلام، والذي يركز على زيادة تمثيل المرأة وتمكينها واعتبارها شريك فاعل في استمرار السلام.

حضر الاجتماع وكيل حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الدكتور سعيد العمودي، ووكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي.