شكرا لقرائتكم خبر عن مسام تنتزع 5796 لغماً وذخيرة حوثية والان مع التفاصيل
أعلن مدير عام مشروع مسام أسامة القصيبي، اليوم الأحد، أن فرق المشروع نزعت منذ بداية هذا الشهر 5796 لغماً وذخيرة غير منفجرة.
وقال وفقاً لمكتب "مسام" الإعلامي، إن "الفرق نزعت خلال الأسبوع الماضي 3584 ذخيرة غير منفجرة و207 عبوات ناسفة"، وأضاف أن فرق المشروع الميدانية نزعت كذلك 1869 لغماً مضاداً للدبابات و40 لغماً مضاداً للأفراد.
وذكر في بيان، أن مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع ولغاية يوم 3 مايو(أيار) الجاري بلغ 69515، تنوعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.
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