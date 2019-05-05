ايران تلجأ الى 'السوق الرمادية' لبيع نفطها

وأضاف: "وهذا ليس تهريبا. إنما مواجهة للعقوبات التي نعتبرها غير شرعية".
وطالبت الولايات المتحدة من الدول المشترية للنفط الإيراني بوقف مشترياتها قبل الـ1 من مايو الجاري، مهددة بفرض عقوبات عليها. ووضعت واشنطن بذلك حدا لمهلة استغرقت 6 أشهر سمحت خلالها لعدد من بلدان العالم بشراء حجم محدود من النفط الإيراني.
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