ايران تلجأ الى 'السوق الرمادية' لبيع نفطها

وردا على سؤال صحفي بهذا الخصوص قال زماني نيا في حديثه لوكالة "إيرنا" الإيرانية، اليوم الأحد: "لقد قمنا بتعبئة جميع موارد البلاد ونبيع النفط في "السوق الرمادية".

وأضاف: "وهذا ليس تهريبا. إنما مواجهة للعقوبات التي نعتبرها غير شرعية".

وطالبت الولايات المتحدة من الدول المشترية للنفط الإيراني بوقف مشترياتها قبل الـ1 من مايو الجاري، مهددة بفرض عقوبات عليها. ووضعت واشنطن بذلك حدا لمهلة استغرقت 6 أشهر سمحت خلالها لعدد من بلدان العالم بشراء حجم محدود من النفط الإيراني.