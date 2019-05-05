اليابان "تدعم" الإصلاحات في إثيوبيا وتدعو آبي أحمد لزيارتها

أكد وزير الخارجية الياباني تارو كونو، اليوم الأحد، دعم بلاده للإصلاحات التي ينتهجها رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد.

تصريحات كونو جاءت خلال لقائه رئيس الوزراء الإثيوبي، في العاصمة أديس أبابا، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليا للبلاد، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة الإثيوبية، وصل "العين الإخبارية" نسخة منه.

وتناول اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، كما شهد تقديم الوزير الضيف دعوة من رئيس وزراء بلاده شينزو آبي،لنظيره الإثيوبي، من أجل زيارة اليابان.

وقال كونو، إن اليابان تدعم بقوة إصلاحات آبي أحمد، وجهوده المبذولة لإحلال السلام في المنطقة.







بدوره، أشاد آبي أحمد، بالدعم الذي تقدمه اليابان لإثيوبيا في مختلف المجالات.

وقال إن إثيوبيا تعتبر اليابان شريكا تنمويا حقيقيا، وستواصل التعاون معها في بناء القدرات البشرية والتجارة والاستثمارات.

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وفي وقت سابق اليوم، التقى تارو كونو، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبية، ماركوس تكلي، وبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

تكلي من جانبه، أطلع وزير الخارجية الياباني على الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تقوم بها إثيوبيا تحت قيادة رئيس الوزراء آبي أحمد.

إصلاحات كانت محط "إعجاب" وزير الخارجية الياباني، الذي أعرب عن تأييد بلاده لطموحات إثيوبيا في هذا الصدد. بحسب البيان الحكومي نفسه.

وأشار الوزير الياباني، كذلك، إلى أهمية تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين إثيوبيا واليابان، لافتا إلى أنها تضع أساسًا قويًا للمنفعة المشتركة بين شعبي البلدين.





كما أشاد وزير الخارجية الياباني، بدور إثيوبيا البنّاء في الحفاظ على السلام والأمن في أفريقيا بشكل عام وفي القرن الأفريقي بشكل خاص.



ووصل وزير خارجية اليابان إلى أديس أبابا، مساء السبت، بعد أن أجرى أول زيارة إلى جنوب السودان، التقى خلالها رئيس البلاد سلفاكير ميارديت، وبحثا عددا من القضايا الثنائية، واتفاق السلام في هذا البلد.



