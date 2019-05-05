إطلاق صافرات الإنذار للمرة الأولى في "روحوفوت" وسط إسرائيل

في الوقت نفسه، أطلقت صافرات الإنذار في مدن عسقلان وبئر السبع وكريات جات وعدد من التجمعات السكانية في الجنوب.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له، إن صافرات الإنذار لا تتوقف في التجمعات السكانية في الجنوب.

وتحدثت تقارير عن إصابة 3 إسرائيليين، إثر سقوط قذيفة على منزل في مدينة عسقلان، بينما أكدت وسائل إعلام الاحتلال أن بين المصابين حالة خطيرة واثنتين متوسطتين.





Advertisements

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه أوعز لجيش الاحتلال، باستمرار القصف على قطاع غزة، الذي أودى بحياة سبعة فلسطينيين وإصابة العشرات، خلال يومين.

ويعتبر هذا أول تعقيب لرئيس الوزراء الإسرائيلي، منذ التصعيد الذي بدأ أمس السبت.

ويتعرض قطاع غزة، منذ أمس، لقصف إسرائيلي بري وجوي وبحري، طال عشرات المواقع ما بين بنايات سكنية ومساجد ومدارس ومعسكرات للفصائل الفلسطينية، فضلا عن أراض زراعية.

وأسفر القصف حتى هذه الساعة، عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 47 آخرين، فضلا عن إلحاق أضرار مادية في العديد من الممتلكات.

المعطيات الصادرة عن ما يُعرف بالمكتب الإعلامي الحكومي، التابع لحماس في غزة، تقول إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت أكثر من 150 غارة عبر الجو والبر والبحر، استهدفت 200 هدف في أرجاء متفرقة من القطاع.