شكرا لقرائتكم مقتل عشرات الحوثيين بينهم قيادات في شمال الضالع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لقيت قيادات من ميليشيات الحوثي الانقلابية وعناصر آخرين مصرعهم في معارك مع الجيش اليمني في شمال محافظة الضالع.

وقالت مصادر عسكرية يمنية إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجانبين، حيث أجبر الجيش المسلحين الحوثيين على الفرار بعد خسارتهم العشرات من العناصر والعتاد الحربي، حسب ما أورده موقع "سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية.

وكانت وحدات من قوات العمالقة قد قصفت بالصواريخ مواقع وتعزيزات للميليشيات عند سفح جبل ناصة إلى الشمال الغربي من مريس، ما أدى إلى حرق عربات عسكرية، ومقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات.

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فيما دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بعدة غارات، منصة وقاعدة متحركتين لإطلاق الصواريخ في منطقة الأعبوس جنوب محافظة تعز.

وأوضحت مصادر عسكرية أن الطائرات استهدفت شبكة إطلاق سواريخ كاتيوشا في موقع "الأشاريف" بمنطقة الأعبوس التابعة لمديرية حيفان جنوبي تعز.

كما استهدفت منصة صواريخ موجهة من نوع "كورنيت" في المنطقة ذاتها، ما أسفر عن تدميرها ومقتل وجرح جميع عناصر الميليشيات الذين كانوا يعملون على المنصتين.