الشرطة البريطانية: وزير الدفاع المُقال لن يواجه اتهامات جنائية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون - صورة أرشيفية

أعلن مسؤول رفيع المستوى في الشرطة البريطانية أن وزير الدفاع المُقال مؤخرًا، غافين ويليامسون، لن يواجه اتهامات جنائية، على خلفية فضيحة تورطه المزعوم في تسريب معلومات حساسة.

وأعلن رئيس العمليات الخاصة في شرطة لندن، نيل باسو، السبت، أنه ناقش مع مكتب مجلس الوزراء طبيعة المعلومات التي تم تسريبها من اجتماع لمجلس الأمن القومي حول السماح لشركة «هواوي» الصينية، بوصول محدود للمساعدة في إنشاء شبكة الجيل الخامس الجديدة بالمملكة المتحدة.

وذكر باسو أن الحديث لا يدور عن معلومات يعد تسريبها انتهاكًا لـ«قانون الأسرار الرسمية» أو سوء استغلال السلطة، ولا داعي لتوجيه اتهامات جنائية إلى الوزير المُقال، قائلًا: «لم يرتكب أي جريمة والأمر لا يعود إلى الشرطة».

وأوضح المسؤول الشرطي أن كل مؤسسة لديها الحق في إجراء تحقيق داخلي في مثل هذه الحوادث، غير أن ذلك التسريب لم يضر بمصالح الدولة بقدر يسمح باعتباره انتهاكا للقانون.