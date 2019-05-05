الحواط: هديّة جبيل الى لبنان واللبنانيين القداسة والوطنية والشهامة

علق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ​زياد الحواط​ على إهداء ​صاروخ​ لوزير الخارجية ​جبران باسيل​ خلال جولته في جبيل يوم أمس قائلا:"الى ضيفنا الكريم المتوّج بصاروخ عابر لتاريخ جبيل وثقافتها ‏مهلاً مهلاً هديّة جبيل الى ​لبنان​ واللبنانيين القداسة، الوطنية ، الشهامة والعيش المشترك".

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