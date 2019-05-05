لفت وزير الدفاع الوطني ​إلياس بو صعب​، في تصريح خلال مشاركته في حملة ​تبرع بالدم​ في ​ساحة الشهداء​ لصالح بنك دم "​الجيش اللبناني​" تحت عنوان "دمك من دمنا" بمناسبة عيد الشهداء، الى أن "هذه الخطوة لها قيمة كبيرة، فلا يوجد شهداء لنا وشهداء له"، مشيرا الى أن "خطوة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وطنية وهو أعاد عيد الشهداء وسنة عن سنة سنتطور وستحصل وقفة حقيقية للاجتماع حول شهداء الوطن".

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كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب: رئيس الجمهورية أعاد عيد الشهداء وهذه خطوة وطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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