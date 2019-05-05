عطالله: لضرورة التمسك بالعلم لرسم المستقبل

نوه وزير شؤون المهجرين ​غسان عطالله​ في كلمة له خلال رعايته حفل تخرج طلاب ثانوية سيدة البشارة، بدور الراهبات المخلصيات التاريخي والوطني والرسالة الدينية التي يحملونها ويناضلون من أجل البقاء والصمود ومساعدة الناس على العودة الى ارضهم ولتثبيتهم في ارضهم وارزاقهم.

وإعتبر عطالله ان "دير الراهبات هو اقوى من ​وزارة المهجرين​ على مدى ثلاثين عاما مضت، فما تفعله الراهبات هو الصحيح في بناء مدرسة وتعليم اولادنا"، مشددا على اهمية "ان نعرف حب الارض والوطن والأخلاق، الذي تحرص عليه الراهبات برئاسة الأم منى وازن".

وراى عطالله ان "ما تعلمته من الراهبات كبير جدا وسوف انفذه في وزارة المهجرين، وهو العمل ليل نهار حتى نؤمن عودة كريمة لكل انسان هجر من هذه المنطقة، حتى يعود اليها"، مؤكدا ان "منطقة ​الشوف​ كريمة وفيها شموخ كبير، وكلنا نحبها ونريد البقاء فيها"، وأكد "العمل لتكون الظروف افضل واسهل من الظروف القاسية التي مرت علينا، لنتمكن من العيش في منطقتنا بطريقة افضل".

وشدد على اننا "نؤمن اننا في هذا البلد لدينا فرصة عندما نناضل ونتعلم ونستطيع عندها بناء كيان والوصول الى اعلى المراتب"، معتبرا ان "​لبنان​ بحاجة الينا جميعا لننهض به ويزدهر"، مؤكدا على "ضرورة التمسك بالعلم لرسم المستقبل".