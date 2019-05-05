أحمد قبلان: مد اليد الى جيوب الفقراء أمر في غاية الخطورة

دعا المفتي الجعفري الممتاز ​الشيخ أحمد قبلان​، اللبنانيين باحزابهم وتياراتهم السياسية الى الوعي والحكمة بعيدا عن العشوائية فالبلد في قلب العاصفة وامام المخاطر الكبرى، معتبرا انه "على المسؤولين الذين كانوا السبب في الازمات ان يفهموا بأنهم في مواجهة مرحلة لا تحتمل المزاح فأن مد اليد الى جيوب الفقراء هو امر في غاية الخطورة".

وفي كلمة له بمناسبة شهر رمضان إعتبر قبلان أن "إستمرار الوضع على حاله سيودي بنا الى الانيهار الاقتصادي فالوقت داهم والتحديات صعبة".

وذكر قبلان ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بضرورة اقرار قانون العفو العام وحسم هذا الملف فلا يجوز ان يبقى عالقا.

من جهة اخرى دعا قبلان السعودية وايران الى تجاوز الخلافات وتوحيد الصفوف والعودة الى أخوة الاسلام.