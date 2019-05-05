دعا عضو تكتل "لبنان القوي" النائب شامل روكز للالتفاف حول المؤسسة العسكرية لانها الضمانة الدائمة لمستقبل البلد، معتبرا ان "العمل السياسي اصعب من العمل العسكري لان السياسة لا تخلو من الغدر".
وفي حديث اذاعي اشار روكز الى انه "أطمح برؤية لبنان كما أحلم من خلال مؤسساته وتضامن شعبه حتى نصنع بلدا يليق بنا وبأولادنا على مستوى الأمن والقضاء والبيئة وغيرها".
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