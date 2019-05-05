دعا عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​شامل روكز​ للالتفاف حول ​المؤسسة العسكرية​ لانها الضمانة الدائمة لمستقبل البلد، معتبرا ان "العمل السياسي اصعب من العمل العسكري لان ال​سياسة​ لا تخلو من الغدر".

وفي حديث اذاعي اشار روكز الى انه "أطمح برؤية لبنان كما أحلم من خلال مؤسساته وتضامن شعبه حتى نصنع بلدا يليق بنا وبأولادنا على مستوى ​الأمن​ و​القضاء​ و​البيئة​ وغيرها".