العيلاني: قرار منع تجول الدراجات برمضان ظلم لشريحة ذوي الدخل المحدود

رأى إمام مسجد الغفران في صيدا ​الشيخ حسام العيلاني​ أن "الحديث عن إمكانية تعديل قرار محافظ ​الجنوب​ ​منصور ضو​ والذي منع بموجبه تجول ​الدراجات الكهربائية​ في صيدا طيلة ​شهر رمضان​ وان هذا التعديل سيسمح لموظفي المؤسسات والمصالح فقط التي تؤمن طلبات الزبائن من خلال "الديلفري " بالتجول ليس بعادل وليس حلا بل فيه ظلم واضح لشريحة كبيرة من محدودي الدخل الذين يتنقلون على الدراجات الكهربائية لعدم قدرتهم على اقتناء سيارات أو تحمل تكلفة الإنتقال بسيارات الأجرة بسبب ظروفهم الإقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشونها"، مطالبا "المحافظ بالسماح بعودة سير الدراجات الكهربائية في صيدا والطلب من عناصر مفرزة سير صيدا التشدد في ملاحقة ومعاقبة الأشخاص الذي لا يراعون ​السلامة العامة​ ويقودون دراجاتهم بسرعة وتهوّر".

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