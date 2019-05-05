التايمز: تعيين أول إمرأة في سلاح الفرسان الملكيين منذ 359 عاما

ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أنه "تم تجنيد أول إمرأة في سلاح الفرسان لأول مرة منذ 359 عاما"، مشيرة الى أن "نينا كروكر البالغة من العمر 29 عاما، أصبحت أول إمرأة في التاريخ تنضم إلى سلاح الفرسان للملكة إليزابيث الثانية".

يذكر أن سلاح الفرسان مكلف بحماية المساكن الملكية في ​المملكة المتحدة​، ويخدم ​السلاح​ أيضًا في عدد من الأحداث من بينها حفلات عيد ميلاد الملكة وحفلات الزفاف الملكية.

وقالت كروكر، إن تعيينها في سلاح الفرسان يدل على أن "الفتيات يتمتعن بقدر قدرة الرجال"، مشيرة الى أنها "ترعرعت دائمًا مع الرجال" وترى نفسها كواحدة منهم في الحراسة. وقالت ل​صحيفة التايمز​: "لا أفكر حقًا في كونى إمرأة لأننى أرى نفسي واحدًا منهم".