الجماعات المسلحة تستهدف مطار جب رملة شمال حماة

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "​الجماعات المسلحة​ واصلت خرقها لاتفاق وقف التصعيد واستهدفت مطار "جب رملة" شمال حماة ب​صواريخ​ "الغراد" كما استهدفت مواقع ​الجيش السوري​ في الريف الغربي وتجمعات للمدنيين في ​مدينة السقيلبية​ وقرية جب رملة غربا.

من جهته رد الجيش السوري على الخرق المتواصل بقصف مكثف على مواقع تنظيم ​جبهة النصرة​ والجماعات المرتبطة بها في ارياف إدلب وحماة و​اللاذقية​ حيث شن الطيران الحربي عشرات الغارات على ​ريف إدلب​ الجنوبي شملت قرى وبلدات ترملا و​كفرنبل​ و سطوح الدير وحاس والفيقع والشيخ مصطفى وأطراف بلدة كرسعة وحزارين وفطيرة والهبيط وبلدة كفرسجنة وقرى أرينبة والنقير و أطراف بلدة البارة بجبل الزاوية بثلاث غارت جوية.

واستهدف الجيش ايضا محاور تحرك المسلحين في مدينة كفرنبودة في الريف الشمالي الغربي، فيما شن الطيران الحربي غارة جوية على قرية الزكاة في الريف نفسه.