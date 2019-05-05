المغرب.. مراقبة هلال شهر رمضان ستكون اليوم الأحد

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن مراقبة هلال شهر رمضان المعظم ستكون اليوم الأحد 29 شعبان 1440 هـ موافق 5 ماي 2019 م.

وأهابت الوزارة، في بلاغ لها نشرته على موقعها الإلكتروني، بالسادة القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة أن يخبروها بثبوت رؤية الهلال أو عدم ثبوت رؤيته.

وأعلن عدد من الدول الإسلامية أمس السبت، عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان عقب مغيب شمس، ليكون غدا الاثنين أول أيام الشهر الفضيل، في حين يتحرى عدد من الدول الإسلامية رؤية الهلال اليوم الأحد.

Advertisements

وبذلك تكون نتائج رؤية هلال رمضان في عدد من الدول الإسلامية وافقت الحسابات الفلكية التي أفادت منذ أيام بأن شعبان سيكون تاما لاستحالة رؤية الهلال مساء أمس.

وأوردت وكالة أنباء الأناضول أن الاثنين هو أول أيام رمضان في تركيا وفق الحسابات الفلكية، وأضافت الوكالة نفسها -نقلا عن مجلس الأئمة الفدرالي في أستراليا- أن الاثنين هو أول أيام الشهر الكريم وفق الحسابات الفلكية.

يشار إلى أن كلا من السعودية وقطر والإمارات والكويت وليبيا والصومال واليمن تحرت رؤية هلال رمضان مساء أمس، في حين تتحرى الهلال مساء غد كل من سلطنة عمان ومصر والسودان وفلسطين والأردن والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا.