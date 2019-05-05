طنجة.. العثور على جثة حارس أمن خاص توفي في ظروف غامضة 

عثر مواطنون صباح أمس السبت، بطنجة، على جثة شخص، توفي في ظروف غامضة، في المنطقة الصناعية حي المجد.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الجثة تعود لحارس أمن خاص، كان يمارس عمله في إحدى الوحدات الصناعية، حيث عثر عليه غارقا في دمائه، ويحمل آثار طعنات بسكين، على مستوى العنق.

وأبرزت ذات المعطيات، أن مقتل الحارس، خلق حالة استنفار شديد، داخل الوحدات الصناعية، حيث هرعت عناصر الأمن إلى عين المكان، برفقة الشرطة العلمية، من أجل الكشف عن ظروف وملابسات الحادث.