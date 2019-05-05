عصبة الأبطال – الوداد ثالث أكثر فريق إفريقي وصولا للنهائي في آخر 10 سنوات

يخوض فريق الوداد البيضاوي، ممثل الكرة المغربية في عصبة الأبطال الإفريقية، ثالث نهائي له في أغلى المنافسات القارية، في آخر 10 سنوات، والرابع له في تاريخه، بعد النهائي الأول الذي لعبه سنة 1992، أمام الهلال السوداني.

ففي آخر 10 نسخ من “الشامبيونسليغ”، أي منذ سنة 2008، بلغ الفريق الأحمر النهائي الأول والثاني في تاريخه، سنة 2011، عندما واجه الترجي التونسي، وخسر اللقب، قبل أن يلاقي الأهلي، في النهائي الثاني، في الموسم قبل الماضي، ويفوز باللقب، بتعادل في القاهرة وانتصار في الدار البيضاء.

ويعتبر الفريق المغربي، هو ثالث أكثر الفرق الإفريقية وصولا للمباراة النهائية في آخر 10 سنوات، بعد كل من الأهلي المصري، الذي بلغ هذه المباراة في 5 مناسبات، والترجي التونسي، الذي وصل للنهائي في 4 مناسبات، باحتساب نسخة هذا الموسم.

جدير ذكره أن الوداد، تأهل للمباراة النهائية بعد أن فرض التعادل السلبي على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، بدون أهداف، أمس السبت، مع العلم أن لقاء الذهاب في الرباط، كان قد انتهى لصالح الفريق المغربي بهدفين مقابل هدف واجد.