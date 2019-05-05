تحالف الموحدة والتجمع: العدوان على غزة إعلان فشل الحصار والاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدر تحالف الموحدة والتجمع اليوم، الأحد، بيانا أدان فيه "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر منذ 12 عاما، وما زال يعاني من جراء هذا الحصار في كل مرافق الحياة، مما يهدد حياة الفلسطينيين بشكل محقق".

واعتبر تحالف الموحدة والتجمع أن "التصعيد الأخير هو برهان جديد على فشل السياسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني وقطاع غزة تحديدا، ومحاولة لفرض 'صفقة القرن' على الشعب الفلسطيني، ويؤكد من جديد ضرورة إنهاء الحصار والاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة."

وحمّل تحالف الموحدة والتجمع، حكومة إسرائيل، "عواقب عدم اعترافها بالقرى العربية، مسلوبة الاعتراف في النقب، حيث تتعرض القرى العربية لمخاطر التصعيد الأمني الأخير بسبب الإهمال الحكومي وعدم توفير البنى التحتية لحماية حياة الناس نتيجة الإصابات المتوقعة".

كما دعا تحالف الموحدة والتجمع إلى "وحدة الصف الفلسطيني، والإعلان الفوري عن إنهاء الانقسام الفلسطيني واستئناف العمل الوطني لمواجهة الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال".