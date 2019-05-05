نتنياهو: لمواصلة الهجمات على قطاع غزّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع حكومته، اليوم، الأحد، إنه وجّه الجيش الإسرائيلي باستمرار هجماته المكثّفة ضد "المنظمات الإرهابيّة" في قطاع غزّة.

وتأتي تصريحات نتنياهو قبل اجتماع للمجلس السياسي والأمني المصغّر (الكابينيت)، المقرّر عند الساعة 12:30 من ظهر اليوم، الأحد.

كما قال نتنياهو إنه وجّه، كذلك، بتعزيز القوات الإسرائيلي في غلاف قطاع غزّة بقوات مدرّعة ومدفعيّة ومشاة.

وحمّل نتنياهو حركة حماس "مسؤوليّة عدوانيّتها ونشاطاتها، ومسؤوليّة نشاطات الجهاد الإسلامي، كذلك، وهي تدفع ثمنًا كبيرًا جدًا".

Advertisements

وأضاف نتنياهو "نعمل وسنستمر في العمل لإعادة الهدوء والأمن لسكان الجنوب"، دون أن يتطرّق، خلال كلمته المقتضبة، إلى وجود مفاوضات للتهدئة من عدمها، مثلما ذكرت تصريحات أمميّة وعربيّة.

من جهته، كرّر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، خلال لقاء مع الإذاعة الإسرائيليّة العامّة، دعوته "إلى تجديد استهداف قيادات الذراع العسكريّة لحركة حماس"

بينما أقرّ وزير الطاقة الإسرائيليّ، يوفال شطاينتس، أنّ "الردع الإسرائيلي (في قطاع غزّة) غير مطلق"، لكنّه قلّل من خطر ذلك، قائلًا "إن لم هنالك ردع بتاتًا، فكانوا سيطلقون الصواريخ بشكل دائم. وهذا لا يحدث".