تجدد القصف من قطاع غزّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عثر الجيش الإسرائيلي، اليوم، الأحد، على بقايا صاروخ في المجل الإقليمي "شاعار هنيغيف".

وكانت صافرات الإنذار قد دوّت، صباح اليوم، في "شاعار هنيغيف"، بعد هدوء لأكثر من 3 ساعات.

كما دوّت صافرات الإنذار، عند الساعة 12:20 في عدد من البلدات الإسرائيليّة في محيط قطاع غزّة، منها عسقلان وسديروت.

وعثرت أجهزة الأمن الإسرائيليّة، اليوم، الأحد، على صاروخ أصاب بيتًا في المجلس الإقليمي "حوف أشكيلون"، دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي رصده إطلاق 180 صاروخًا من قطاع غزّة خلال الليلة الماضية، و430 صاروخًا منذ صباح أمس، السّبت.

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كما أعلن جيش الاحتلال أنه قصف 60 هدفًا في غزّة الليلة الماضية، و200 هدف منذ صباح السبت.

ويستمر، منذ أول من أمس، الجمعة، التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزّة، موقعًا 7 شهداء وجرحى ودمارًا في ممتلكات الغزّيين، ومواقع، وأراض، ودفيئات زراعية في مختلف المناطق.

ومن بين الشهداء شابة وجنينها وطفلتها الرضيعة.